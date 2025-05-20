Азербайджан начал экспорт обоев в Узбекистан

Один из резидентов Агдамского промышленного парка начал экспорт обоев в Узбекистан.

Один из резидентов Агдамского промышленного парка начал экспорт обоев в Узбекистан.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон, на начальном этапе планируется поставка продукции на сумму 1,36 млн манатов.

Обои производятся на территории Агдамского промышленного парка площадью 1,6 га. Предприятие с инвестиционной стоимостью 8 млн манатов является первым заводом на Южном Кавказе, специализирующимся на производстве обоев. Предприятие способно производить 2,1 млн рулонов обоев в год.