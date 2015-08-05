​Житель Барды утонул в озере

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Житель Бардинского района утонул в озере.
Как сообщает Report, несчастный случай произошел в районном селе Диленчилер. 26-летний Эльгиз Мамедов утонул в озере. Его тело было извлечено из воды односельчанами.
Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Житель Бардинского района утонул в озере.
Как сообщает Report, несчастный случай произошел в районном селе Диленчилер. 26-летний Эльгиз Мамедов утонул в озере. Его тело было извлечено из воды односельчанами.
Valeh DadaşovАвтор новости
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