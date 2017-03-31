На нетрезвого жителя Баку упал диван

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Баку на 37-летнего мужчину упал диван, в результате чего он получил серьезную травму.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Бабаев Турал Ханмирза оглу (1980 г.р), проживающий в одной из квартир на улице Шамиля Казымова, 21, дома в нетрезвом состоянии поднял диван. Т.Бабаев, не выдержав тяжести дивана, упал. Диван упал на мужчину. Т.Бабаев с переломами был доставлен в Городской клинический медицинский центр №1.

Точные обстоятельства происшествия будут известны после расследования сотрудников 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП.