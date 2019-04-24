Завтра в Баку пройдет без осадков

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако, утром в некоторых местах возможна изморось. Будет преобладать юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-9, днем 14-19 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 7-9, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-55%.

В течение дня в большинстве районов Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы, переменные осадки. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла.