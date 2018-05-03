Задержаны лица, шантажировавшие руководителя известной компании по производству энергетических напитков

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Сотрудниками органов внутренних дел проведена операция по задержанию лиц, шантажирующих руководителей действующих в стране различных компаний, угрожая распространением в соцсети дискриминирующей информации о продукции этих компаний.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, обратившийся в Главное управление по борьбе с организованной преступностью руководитель по Азербайджану одной из известных компаний по производству прохладительных энергетических напитков заявил, что некие Мамед и Фикрет угрожают ему распространением в соцсети видеоролика о якобы обнаружении в производимой компанией продукции дохлой мыши.

За нераспространение данного видеролика клеветнического характера вымогатели потребовали у руководителя компании 50 000 американских долларов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Главного управления, подозреваемые в шантаже жители Баку Мамед Аббасов и Фикрет Абдуллаев были задержаны при получении у руководителя компании 10 000 долларов из требуемой ими суммы.

При обыске у М.Аббасова изъяли в качестве вещественного доказательства полученные путем шантажа деньги. В своих показаниях задержанные признались в содеянном.

По факту в Следственном отделе Главного управления возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, необходимые следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются.