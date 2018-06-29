Задержана женщина, обокравшая иностранца в бакинском отеле

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Баку задержана подозреваемая в совершении кражи в отношении иностранного гражданина.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 26 июня в 29-й отдел полиции Ясамальского РУП обратился иностранный гражданин, сообщивший о краже из номера его проживания в отеле мобильного телефона и кольца.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в короткий срок подозреваемая в совершении кражи женщина была выявлена и задержана сотрудниками полиции. В результате расследования выяснилось, что это жительница города Баку С.Кишиева. В качестве вещественного доказательства у нее был изъят мобильный телефон марки Huawei и кольцо.