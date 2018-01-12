Задержан застреливший земляка в Бейлагане мужчина - ОБНОВЛЕНО

Бейлаган. 12 января. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, застреливший земляка в Бейлаганском районе. Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Сообщается, что 11 января в кол-центр "102" МВД поступила информация, что житель Бейлаганского района Али Байрамов получил пулевое ранение.

Сотрудники Бейлаганского РОП незамедлительно предприняли необходимые меры.

А.Байрамов был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

Расследование установило, что между А.Байрамовым и его земляком Мухтаром Мусаевым в селе Дуньямалылар произошел спор, в ходе которого М.Мутафеав выстрелил в А.Байрамова и ранил его.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий М.Мустафаев был задержан и передан следствию. У него изъято орудие преступления - незарегистрированное ружье марки TOZ-16.

По факту возбуждено уголовное дело.

*** 10:02

В Бейлаганском районе Азербайджана совершено убийство.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в районном селе Дуньямалылар.

Так, Мустафаев Мухтар Ягуб оглу 1980 г.р. убил из огнестрельного оружия Байрамова Али Аловсат оглу 1991 г.р.

Сообщается, что инцидент произошел на почве ревности.