Задержан нарушивший границу Азербайджана гражданин Сирии

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ 7 марта на служебной территории пограничной заставы близ города Астара пограничный наряд Лянкяранского пограничного отряда обнаружил на контрольно-следовой полосе следы ног нарушителя, ведущие в сторону Азербайджанской Республики с территории Исламской Республики Иран.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы, в результате неотложных мер пограничного поиска нарушитель границы был задержан близ заправочной станции на магистральной дороге Астара-Арчиван. Установлено, что это гражданин Сирии Таир Али Абдульсалам 1990 г.р.

У нарушителя границы при себе были обнаружены 2 принадлежащих ему паспорта гражданина Сирии, в двух папках карты Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Беларуси, 1 религиозная книга, 578 долларов США, 1300 евро, 170 000 риалов ИРИ.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.