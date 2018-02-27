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    Задержан мужчина, привезший в Баку 10 кг опиума для реализации

    По фактам возбуждены уголовные дела

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел Азербайджана успешно продолжают борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

    Как сообщает Report в пресс-службе МВД, в результате операций в данном направлении было обнаружено и извлечено из оборота большое количество опиума.

    В результате на основе информации, полученной сотрудниками регионального отдела южного региона главного управления по борьбе с наркотиками, был задержан житель Джалилабадского района Рашад Абышов.

    Во время обыска в отделе с участием понятых при нем было обнаружено 10 кг 710 грамм опиума. Задержанный с изъятыми вещественными доказательствами был передан следствию. Р.Абышов показал, что приобрел наркотики с целью дальнейшей реализации.

    По фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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