Выяснилась причастность мужчины, угрожавшего водителю автобуса в Баку, к другим преступлениям - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В результате неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников столичной полиции и прокуратуры был задержан и привлечен к следствию совершивший хулиганство на территории Бинагадинского района и сбежавший с места происшествия мужчина.

Как сообщает Report, в связи с этим Главное управление полиции города Баку и городская прокуратура распространили совместное сообщение.

16 августа в 22:00 житель Барды Оруджев Орхан Джамиль оглу 1988 г.р. хотел сесть в маршрутный автобус №85 и подал знак водителю. Однако тот продолжил свой путь. Придя на последнюю остановку автобуса, О.Оруджев поспорил с водителем и стал угрожать имеющимся при нем и похожим на огнестрельное оружие предметом, а затем скрылся с места происшествия.

По факту в следственном отделе Бинагадинского РУП возбуждено уголовное дело по ст. 221.3 УК.

В результате проведенных неотложных оперативно-следственных мероприятий 22 августа О.Оруджев был задержан в качестве подозреваемого лица. У него обнаружили и изъяли 1 пневматический пистолет и 7 г героина.

По делу назначена соответствующая экспертиза и проведены другие необходимые следственные действия.

В ходе следствия выяснилось, что О.Оруджев обещал отцу Эльнура Мамедова Аге Мамедову помочь с освобождением сына из-под ареста и взял у последнего 16 500 манатов.

Наряду со ст. 221.3, О.Оруджев также обвиняется по другим статьям УК.

О.Оруджев привлечен к следствию и в его отношении избрана крайняя мера пресечения в виде ареста.

На данный момент необходимые следственные действия по делу продолжаются.