Возбуждено уголовное дело по факту смерти сотрудника ОАО "Азеришыг"

По факту трагической смерти мастера Кюрдамирской электросети в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщает Report, в настоящее время ведется следствие.

Отметим, что инцидент произошел 8 декабря на территории села Хырдапай. Житель этого села Ахлиман Халилов 1968 г.р. умер от удара током. По информации, работавший мастером в Кюрдамирской электросети, входящей в состав ОАО "Азеришыг", А.Халилов в районе 19 часов ремонтировал линию электропередачи на территории села Хырдапай. В момент ремонта его ударило током, и он скончался на месте происшествия.