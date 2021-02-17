Верховный cуд вынес решение по делу Lider TV

В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба на решение суда о признании ООО "Lider TV и радио-Азербайджан" банкротом и назначении управляющего имуществом.

В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба на решение суда о признании ООО "Lider TV и радио-Азербайджан" банкротом и назначении управляющего имуществом.

Как сообщает Report, решение было объявлено на заседании под председательством судьи Кямали Абыевой.

Согласно решению, жалоба не была удовлетворена, а решение о признании ООО "Lider TV и радио-Азербайджан" банкротом и назначении управляющего имуществом оставлено без изменения.

Отметим, что Бакинский коммерческий суд по иску Производственного объединения "Радио-телевизионное вещание и спутниковая связь" Министерства транспорта, связи и высоких технологий вынес постановление о признании ООО "Lider TV и радио-Азербайджан" банкротом и назначении управляющего имуществом.

Поданная на решение апелляционная жалоба не была удовлетворена Бакинским апелляционным судом.

ООО "Lider TV и радио-Азербайджан" зарегистрировано в 1998 году. При компании действует "Lider TV"(с 1 сентября 2000 года), а также "Радио Lider".