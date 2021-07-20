В Тертере выявлены не следовавшие правилам карантина свадьбы

В результате проведенных на территории Тертерского района совместных мероприятий сотрудников районного отдела полиции и соответствующих структур были выявлены 4 свадебных торжества, проведенные с нарушением правил.

В результате проведенных на территории Тертерского района совместных мероприятий сотрудников районного отдела полиции и соответствующих структур были выявлены 4 свадебных торжества, проведенные с нарушением правил.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате проверок было установлено, что на свадебных торжествах, проведенных в ресторанах, домах отдыха, а также в частном доме, число гостей превышало допустимую норму.

В связи с выявленными нарушениями правил в отношении 4 человек были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.