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В Тертере выявлены не следовавшие правилам карантина свадьбы

В Тертере выявлены не следовавшие правилам карантина свадьбы В результате проведенных на территории Тертерского района совместных мероприятий сотрудников районного отдела полиции и соответствующих структур были выявлены 4 свадебных торжества, проведенные с нарушением правил.
Происшествия
20 июля 2021 г. 11:02
В Тертере выявлены не следовавшие правилам карантина свадьбы

В результате проведенных на территории Тертерского района совместных мероприятий сотрудников районного отдела полиции и соответствующих структур были выявлены 4 свадебных торжества, проведенные с нарушением правил.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в результате проверок было установлено, что на свадебных торжествах, проведенных в ресторанах, домах отдыха, а также в частном доме, число гостей превышало допустимую норму.

В связи с выявленными нарушениями правил в отношении 4 человек были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə karantin qaydalarına riayət edilməyən toylar aşkar edilib

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