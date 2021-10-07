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В Сумгайыте оштрафованы нарушившие карантинные правила водители такси

В Сумгайыте оштрафованы нарушившие карантинные правила водители такси Сотрудники Сумгайытского городского управления полиции и отдела Государственной дорожной полиции в рамках очередных мероприятий по контролю над соблюдением санитарно-карантинных правил задержали водителей такси, осуществляющих деятельность без полной вакц
Происшествия
7 октября 2021 г. 18:10
В Сумгайыте оштрафованы нарушившие карантинные правила водители такси

Сотрудники Сумгайытского городского управления полиции и отдела Государственной дорожной полиции в рамках очередных мероприятий по контролю над соблюдением санитарно-карантинных правил задержали водителей такси, осуществляющих деятельность без полной вакцинации.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в отношении этих водителей были приняты меры по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках.

Меры также были приняты в отношении водителей, в автомобилях которых отсутствовала прозрачная перегородка, а также в отношении пассажиров, сидевших на переднем сиденье без медицинской маски.

В результате профилактического мероприятия в городе Сумгайыт составлены протоколы в отношении более 20 водителей и пассажиров, нарушивших санитарно-карантинные правила.

Отметим, что с 1 октября у всех занимающихся грузовыми и пассажирскими перевозками автомобильным транспортом, в том числе у водителей такси необходимо наличие паспорта COVID-19 о вакцинации обеими дозами.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda peyvənd olunmayan 20-dən artıq taksi sürücüsü cərimələnib

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