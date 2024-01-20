О нас

В Ширване задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

В Ширване задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков Сотрудники Ширванского городского отдела полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали местного жителя Намина Рзаева.
Происшествия
20 января 2024 г. 08:34
В Ширване задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники Ширванского городского отдела полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали местного жителя Намина Рзаева.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе осмотра, проведенного по месту проживания задержанного, были обнаружены и изъяты упакованные для продажи в целлофановые и бумажные обертки героин, метамфетамин, а также коноплю и электронные весы.

По факту в следственном отделении Ширванского ГОП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şirvanda narkotik satmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Другие новости из категории

В Баку столкнулись два автомобиля, пострадал годовалый ребенок
В Баку столкнулись два автомобиля, пострадал годовалый ребенок
20 января 2024 г. 04:02
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
МЧС: Разрушений в результате землетрясения не зафиксировано
МЧС: Разрушений в результате землетрясения не зафиксировано
19 января 2024 г. 23:04
Тяжелое ДТП в Агдаше, есть погибшие и раненые
Тяжелое ДТП в Агдаше, есть погибшие и раненые
19 января 2024 г. 22:34
В Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
ВидеоВ Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
19 января 2024 г. 19:56
В прошлом году в Баку обнаружено 167 единиц огнестрельного оружия
В прошлом году в Баку обнаружено 167 единиц огнестрельного оружия
19 января 2024 г. 17:01
В Азербайджане за незаконную охоту оштрафован гражданин Катара
В Азербайджане за незаконную охоту оштрафован гражданин Катара
19 января 2024 г. 16:39
Министр: Обеспечено возмещение более 33 млн манатов ущерба, причиненного гражданам
Министр: Обеспечено возмещение более 33 млн манатов ущерба, причиненного гражданам
19 января 2024 г. 16:25
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
19 января 2024 г. 10:47
На железнодорожной станции Кешля задержан вооруженный мужчина
ФотоНа железнодорожной станции Кешля задержан вооруженный мужчина
19 января 2024 г. 10:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi