В Шамкире повесился 26-летний молодой человек

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Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе повесился 26-летний молодой человек.
Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано на железно-дорожной станции Алабашлы на территории села Кёнуллю.
Надир Мамедов 1992 г.р. покончил с собой, повесившись с грузового вагона на железно-дорожной станции Алабашлы.
По факту по статье 125 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, выясняются причины самоубийства.
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