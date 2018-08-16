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    В Шамкире повесился 26-летний молодой человек

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе повесился 26-летний молодой человек.

    Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано на железно-дорожной станции Алабашлы на территории села Кёнуллю.

    Надир Мамедов 1992 г.р. покончил с собой, повесившись с грузового вагона на железно-дорожной станции Алабашлы.

    По факту по статье 125 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, выясняются причины самоубийства.

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