В Шамкире повесился 26-летний молодой человек

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе повесился 26-летний молодой человек.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано на железно-дорожной станции Алабашлы на территории села Кёнуллю.

Надир Мамедов 1992 г.р. покончил с собой, повесившись с грузового вагона на железно-дорожной станции Алабашлы.

По факту по статье 125 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, выясняются причины самоубийства.