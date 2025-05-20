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В Шамахы задержана группа лиц по подозрению в краже 10 кг ювелирных изделий

В Шамахы задержана группа лиц по подозрению в краже 10 кг ювелирных изделий В Шамахы задержаны три человека по подозрению в совершении разбоя, в результате которого были похищены ювелирные изделия весом свыше 10 кг.
Происшествия
20 мая 2025 г. 17:51
В Шамахы задержана группа лиц по подозрению в краже 10 кг ювелирных изделий

В Шамахы задержаны три человека по подозрению в совершении разбоя, в результате которого были похищены ювелирные изделия весом свыше 10 кг.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство внутренних дел Азербайджана.

Неизвестные с применением физической силы завладели сумкой местного жителя, в которой находились более 10 кг ювелирных изделий, после чего скрылись с места преступления. В ходе оперативных мероприятий были установлены личности подозреваемых - ими оказались 23-летний Гюлооглан Керимов, 21-летний Эльджан Бейдиев и 18-летний Гафур Балогланов.

На полицейском посту в Гаджигабуле подозреваемые проигнорировали требование об остановке и продолжили движение. Позже они покинули автомобиль и попытались скрыться в болотистой местности в Ширване, где и были задержаны.

Похищенные ювелирные изделия изъяты в полном объеме и возвращены потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Şamaxıda 10 kiloqram qızılı talayıb bataqlıqda gizlənən şübhəli dəstə ifşa olunub

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