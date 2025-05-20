В Шамахы задержана группа лиц по подозрению в краже 10 кг ювелирных изделий

В Шамахы задержаны три человека по подозрению в совершении разбоя, в результате которого были похищены ювелирные изделия весом свыше 10 кг.

В Шамахы задержаны три человека по подозрению в совершении разбоя, в результате которого были похищены ювелирные изделия весом свыше 10 кг.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство внутренних дел Азербайджана.

Неизвестные с применением физической силы завладели сумкой местного жителя, в которой находились более 10 кг ювелирных изделий, после чего скрылись с места преступления. В ходе оперативных мероприятий были установлены личности подозреваемых - ими оказались 23-летний Гюлооглан Керимов, 21-летний Эльджан Бейдиев и 18-летний Гафур Балогланов.

На полицейском посту в Гаджигабуле подозреваемые проигнорировали требование об остановке и продолжили движение. Позже они покинули автомобиль и попытались скрыться в болотистой местности в Ширване, где и были задержаны.

Похищенные ювелирные изделия изъяты в полном объеме и возвращены потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.