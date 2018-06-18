В Сальянах совершили суицид два молодых человека

Сальяны. 18 июня. REPORT.AZ/ В Сальянах совершил суицид 24-летний юноша.

По сообщению Аранского бюро Report, самоубийство было совершено на территории жилмассива Пластмассового завода. Аббасов Вусал Надир оглу был найден повешенным. Причины суицида пока не установлены. По факту ведется расследование.

В Сальянах был зафиксирован еще один факт суицида. Тело 28-летнего Эльтурала Гурбанова было найдено повешенным на крыше пятиэтажного жилого дома. По фактам ведется расследование.