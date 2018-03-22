В России обнаружили "резиновую квартиру", где зарегистрированы 7 тысяч человек

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В одной из квартир Екатеринбурга обнаружен факт регистрации 7 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, следователи уже проводят проверку после обнаружения данного факта. Также ведется проверка о возможной халатности должностных лиц миграционного отдела полиции.

Пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова ранее сообщила, что сотрудники надзорного ведомства обнаружили в Екатеринбурге квартиру, где зарегистрировано почти 7 тыс. человек.

Руководитель пресс-службы управления МВД по региону Валерий Горелых рассказал, что сотрудники полиции возбудили и расследуют уголовное дело. Канатова в свою очередь добавила, что после возбуждения уголовного дела в "резиновой квартире" продолжали регистрировать людей.