 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В России обнаружили "резиновую квартиру", где зарегистрированы 7 тысяч человек

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В одной из квартир Екатеринбурга обнаружен факт регистрации 7 тыс. человек. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, следователи уже проводят проверку после обнаружения данного  факта. Также ведется  проверка о возможной халатности должностных лиц миграционного отдела полиции. 

    Пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова ранее сообщила, что сотрудники надзорного ведомства обнаружили в Екатеринбурге квартиру, где зарегистрировано почти 7 тыс. человек. 

    Руководитель пресс-службы управления МВД по региону Валерий Горелых рассказал, что сотрудники полиции возбудили и расследуют уголовное дело. Канатова в свою очередь добавила, что после возбуждения уголовного дела в "резиновой квартире" продолжали регистрировать людей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi