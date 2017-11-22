В результате землетрясения в Тертерском районе пострадали школа и детсад - ФОТО

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В результате землетрясения в Тертерском районе пострадали школа и детсад.

Об этом карабахскому бюро Report сообщил заместитель председателя Комиссии по чрезвычайным ситуациям Тертерского района Ильгар Мусаев.

По его словам, на стенах детского сада-яслей села Газыян Тертерского района и средней школы имени Шамиля Гулиева в селе Исмаилбейли появились большие трещины, в некоторых классах сложилась опасная ситуация: "На данный момент в указанных классах уроки не проводятся. Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям осмотрели территорию".

И.Мусаев заявил, что в результате землетрясения разрушились 11 частных домов в селах Исмаилбейли, Эвоглу и Газыян, а в более 100 домах возникли трещины.

Отметим, что 16 ноября в 23:48 на территории Агдамского района произошло землетрясение. В эпицентре подземные толчки, произошедшие на глубине 25 км, ощущались силой 6 баллов, а близ населенных пунктов - 3-5 баллов.