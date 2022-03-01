В Киеве гражданина Азербайджана увезли в неизвестном направлении

В Украине вечером 28 февраля на дорогое Киев-Житомир был задержан и увезен в неизвестном направлении гражданин Азербайджана Манафов Руслан.

В Украине вечером 28 февраля на дорогое Киев-Житомир был задержан и увезен в неизвестном направлении гражданин Азербайджана Манафов Руслан.

Как передает восточноевропейское бюро Report, в настоящее время нет никакой информации о местоположении гражданина Азербайджана 30-35 лет.

Вчера в Киеве другой гражданин Азербайджана покинул место проживания и больше не вернулся. В эти дни проживающим в Украине гражданам Азербайджана рекомендуется не покидать места пребывания.

Отметим, что посольство в Украине обратилось к гражданам Азербайджана в связи с введенным в Киеве комендантским часом.

В обращении говорится, что во время комендантского часа строго воспрещается передвигаться пешком.

"В Киеве комендантский час будет длиться с 20:00 до 07:00. В этот отрезок времени передвигаться по городу могут только те, у кого есть пропуск нового образца военного коменданта Киева. Билеты выдаются только на проезд. Категорически запрещается передвигаться пешком во время комендантского часа! Гражданские лица, которые во время комендантского часа будут находиться на улицах без специального пропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп", - говорится в обращении.