Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    В Хырдалане сбитый автомобилем ребенок скончался в больнице

    Происшествия
    18 апреля, 2026
    • 20:12
    В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на территории 27-го квартала города Хырдалан.

    По предварительной информации, 9-летний ребенок, пытавшийся перейти дорогу, был сбит легковым автомобилем марки Toyota.

    Несовершеннолетний получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

    По данному факту прокуратура Абшеронского района проводит расследование.

    Абшеронский район Хырдалан Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) летальный исход
    Xırdalanda maşınla vurulan 9 yaşlı uşaq xəstəxanada ölüb

    Последние новости

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей