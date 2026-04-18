В Хырдалане сбитый автомобилем ребенок скончался в больнице
Происшествия
- 18 апреля, 2026
- 20:12
В Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на территории 27-го квартала города Хырдалан.
По предварительной информации, 9-летний ребенок, пытавшийся перейти дорогу, был сбит легковым автомобилем марки Toyota.
Несовершеннолетний получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.
По данному факту прокуратура Абшеронского района проводит расследование.
21:17
Депутат: Ненависть, дискриминация к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годыВнешняя политика
21:06
Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульманВнешняя политика
20:52
Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в СШАДругие страны
20:49
Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетикеВнешняя политика
20:40
Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕСДругие страны
20:32
Фото
Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских бояхАрмия
20:22
Пезешкиан: США хотят капитуляции ИранаВ регионе
20:16
Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливеДругие страны
19:58