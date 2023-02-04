О нас

В Ходжалы автомобиль скатился в овраг, есть пострадавший

В Ходжалы автомобиль скатился в овраг, есть пострадавший В Ходжалинский районный отдел полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории села Чанагчы.
Происшествия
4 февраля 2023 г. 13:33
В Ходжалы автомобиль скатился в овраг, есть пострадавший

В Ходжалинский районный отдел полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории села Чанагчы.

Об этом Report сообщил старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов.

По его словам, сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия для проведения разбирательства. Было установлено, что житель Бардинского района Махир Садыгов, работающий водителем в ООО Gədəbəy Sular, потерял управление грузовым автомобилем марки Hyundai, после чего транспортное средство скатилось в овраг. В результате пассажир автомобиля - директор по продажам ООО, житель Бардинского района Гусейн Мамишов получил травмы различной степени тяжести.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, он госпитализирован в Физулинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Xocalıda avtomobil dərəyə aşıb, şirkət əməkdaşı xəsarət alıb

Другие новости из категории

В Губе прекращено незаконное производство угля
ФотоВ Губе прекращено незаконное производство угля
4 февраля 2023 г. 12:44
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
В международном аэропорту Нахчывана задержан нарушитель общественного порядка
4 февраля 2023 г. 12:33
В Баку угнали автомобиль
В Баку угнали автомобиль
4 февраля 2023 г. 11:08
В Баку женщина совершила ДТП, есть погибшие и раненые
В Баку женщина совершила ДТП, есть погибшие и раненые
4 февраля 2023 г. 10:21
В Баку пропала молодая девушка
В Баку пропала молодая девушка
4 февраля 2023 г. 10:12
В Сабунчинском районе Баку 26-летнюю женщину сбил автомобиль
В Сабунчинском районе Баку 26-летнюю женщину сбил автомобиль
4 февраля 2023 г. 09:01
В Баку мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП
В Баку мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП
4 февраля 2023 г. 07:44
В Баку один человек скончался при столкновении двух иномарок
В Баку один человек скончался при столкновении двух иномарок
4 февраля 2023 г. 00:07
В Баку приостановлена деятельность еще одного пожароопасного объекта
ФотоВ Баку приостановлена деятельность еще одного пожароопасного объекта
3 февраля 2023 г. 13:03
В Азербайджане на экс-декана вуза заведено уголовное дело за взяточничество
В Азербайджане на экс-декана вуза заведено уголовное дело за взяточничество
3 февраля 2023 г. 12:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi