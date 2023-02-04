В Ходжалы автомобиль скатился в овраг, есть пострадавший

В Ходжалинский районный отдел полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории села Чанагчы.

В Ходжалинский районный отдел полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на территории села Чанагчы.

Об этом Report сообщил старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов.

По его словам, сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия для проведения разбирательства. Было установлено, что житель Бардинского района Махир Садыгов, работающий водителем в ООО Gədəbəy Sular, потерял управление грузовым автомобилем марки Hyundai, после чего транспортное средство скатилось в овраг. В результате пассажир автомобиля - директор по продажам ООО, житель Бардинского района Гусейн Мамишов получил травмы различной степени тяжести.

Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, он госпитализирован в Физулинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.