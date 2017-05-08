В Гяндже молодого парня избили и бросили в канал

Гянджа. 8 мая. REPORT.AZ/ В городе Гяндже 29-летнего молодого парня избили и после бросили в канал.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в утренние часы.
Так, горожанин Шахин Интигам оглу Эйнуллаев 1988 г.р. был избит неизвестными и брошен в канал.
Ш. Эйнуллаев с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Гянджи.
После оказания медицинской помощи врачами, раненый был помещен в отделение травматологии, его состояние оценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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