В Грузии задержан гражданин Азербайджана, разыскиваемый парижским Интерполом

Баку. 28 Августа. REPORT.AZ Сотрудники тбилисского бюро Интерпола и департамента патрульной полиции МВД Грузии, при въезде в страну был задержан гражданин Азербайджана, разыскиваемый парижским бюро Интерпола.

Как сообщает Report со ссылкой на apsny.ge, по информации МВД, Азиз М., 1970 года рождения, находящийся в розыске с 2014 года, обвиняется в совершении преступлений по ряду статей УК Франции, что подразумевают убийство по неосторожности, оказание помощи в побеге капитану судна и отказ от оказания помощи находящимся в бедствии.

В настоящее время в отношении Азиза М. проводятся предэкстрадиционные процедуры.