В Газахе задержан стрелявший в женщину

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Газахе задержан мужчина, стрелявший в женщину.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в 4 часа 14 апреля поступила информация о госпитализации жительницы села Юхары Салахлы Газахского рйона Мехрибан Насибовой с многочисленными пулевыми ранениями, в связи с чем сотрудники районных органов полиции и прокуратуры незамедлительно приняли необходимые меры.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 29, 120 (попытка преднамеренного убийства) УК АР. В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления Севдималы Абдуллаев. В его доме было обнаружено и изъято незарегистрированное охотничье ружье "ИЖ-16"

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.