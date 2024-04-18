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В Гаджигабуле задержан наркокурьер 

В Гаджигабуле задержан наркокурьер  Житель Масаллинского района Фаиг Гёзалов задержан сотрудниками полиции Гаджигабульского района по подозрению в незаконном обороне наркотиков.
Происшествия
18 апреля 2024 г. 19:27
В Гаджигабуле задержан наркокурьер 

Житель Масаллинского района Фаиг Гёзалов задержан сотрудниками полиции Гаджигабульского района по подозрению в незаконном обороне наркотиков.

Как сообщили Report в МВД, у Гёзалова было обнаружено около 12 килограммов марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

В ходе допроса Гёзалов сообщил, что наркотики он приобрел по указанию гражданина Ирана, представившегося именем Яшар, с которым познакомился в социальных сетях. Задержанный намеревался сбыть наркотики в Баку.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİranlı narkotacirdən 12 kq narkotik alan narkokuryer Hacıqabulda saxlanılıb

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