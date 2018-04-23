В Евлахе грузовик с помидорами столкнулся с другим грузовиком

Евлах. 23 апреля. REPORT.AZ/ На 292-ом километре автомагистрали Баку-Газах, проходящем через территорию Евлахского района, произошло ДТП, в результате которого есть пострадавший.

Как передает западное бюро Report, житель Баку Эльхан Хуршудов, 1963-го года рождения, потерял управление грузовым автомобилем, за рулем которого находился, и врезался в другой грузовик, припаркованный у обочины дороги.

В результате столкновения Э. Хуршудов получил телесные повреждения различной степени тяжести. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Э. Хуршудов перевозил помидоры на управляемом им грузовике.

По факту ведется расследование.