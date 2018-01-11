В экономику Азербайджана будут вложены около 15 млрд долларов в 2018 году

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ «В экономику страны вложены инвестиции в размере 14,6 миллиарда долларов. Это тоже прекрасный показатель, свидетельствующий о том, что как местные, так и иностранные инвесторы заинтересованы во вложении средств в нашу страну».

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2017 году и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что в Азербайджане инвесторов привлекает стабильность.

«В сложившейся сегодня в мире финансовой и экономической ситуации многие инвесторы считают вложение средств в зарубежные страны не очень приемлемым. Иностранные инвестиции вкладываются только в стабильные страны, страны, имеющие прекрасное будущее. Поэтому привлечение в течение года инвестиций на сумму около 15 миллиардов долларов, считаю, является большим достижением»,- подчеркнул президент.