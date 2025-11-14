Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Баку задержаны шестеро наркоторговцев, изъято 21 кг марихуаны

    Происшествия
    • 14 ноября, 2025
    • 15:01
    В Баку задержаны шестеро мужчин, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств.

    Как сообщили Report в МВД, операции были проведены сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками в Абшеронском, Сураханском, Сабунчинском и Хазарском районах столицы.

    Все задержанные – Араз Фиридунбейли, Арзу Гусейнов, Нахид Мансимов, Вусал Алиев, Шамистан Рафили и Адил Агазаде – ранее были судимы за различные преступления.

    У них было изъято в целом 21 кг обогащенной психотропными веществами марихуаны, а также 600 таблеток метадона.

    Следствие установило, что задержанные вступили в преступный сговор с гражданами Ирана, личность которых в настоящее время устанавливается, и планировали сбыть наркотики по различным адресам на территории Азербайджана.

    По фактам возбуждены уголовные дела, решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

    наркотики МВД задержания
