В Баку задержаны шестеро наркоторговцев, изъято 21 кг марихуаны

В Баку задержаны шестеро мужчин, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили Report в МВД, операции были проведены сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками в Абшеронском, Сураханском, Сабунчинском и Хазарском районах столицы.

Все задержанные – Араз Фиридунбейли, Арзу Гусейнов, Нахид Мансимов, Вусал Алиев, Шамистан Рафили и Адил Агазаде – ранее были судимы за различные преступления.

У них было изъято в целом 21 кг обогащенной психотропными веществами марихуаны, а также 600 таблеток метадона.

Следствие установило, что задержанные вступили в преступный сговор с гражданами Ирана, личность которых в настоящее время устанавливается, и планировали сбыть наркотики по различным адресам на территории Азербайджана.

По фактам возбуждены уголовные дела, решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.