В Баку зачитан приговор лицам, похитившим золото на сумму 50 тыс. манат

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу обвиняемых в краже Фарида Ахмедова и Нигяр Агаевой.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Рахиба Салманова был зачитан приговор.

Согласно приговору, оба лица были приговорены к 9 годам лишения свободы.

Отметим, что государственный обвинитель попросил для обоих подсудимых 10 лет лишения свободы.

Напомним, что Ф. Ахмедов и Н. Агаева 10 июля прошлого года из дома, принадлежавшего жительнице Баку Саадат Самедовой, похитили 3500 манатов, 500 евро, а также золотые изделия на сумму 50 тыс. манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Насиминского района, они были задержаны в качестве подозреваемых. Затем в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Ф. Ахмедов и Н. Агаева были обвинены по статье 177.3.2 (кража в крупном размере) Уголовного кодекса.