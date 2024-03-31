В Баку возник пожар в жилом доме, жители эвакуированы

Пожар возник в жилом доме на улице Гасана Алиева в Наримановском районе Баку.

Пожар возник в жилом доме на улице Гасана Алиева в Наримановском районе Баку.

Как передает Report , информация об этом поступила на горячую линию "112" МЧС.

По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра ведомства.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки, не дав ему распространиться. В целях безопасности жильцы здания были эвакуированы.