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В Баку возник пожар в жилом доме, жители эвакуированы

В Баку возник пожар в жилом доме, жители эвакуированы Пожар возник в жилом доме на улице Гасана Алиева в Наримановском районе Баку.
Происшествия
31 марта 2024 г. 21:49
В Баку возник пожар в жилом доме, жители эвакуированы

Пожар возник в жилом доме на улице Гасана Алиева в Наримановском районе Баку.

Как передает Report, информация об этом поступила на горячую линию "112" МЧС.

По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра ведомства.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание удалось ликвидировать в короткие сроки, не дав ему распространиться. В целях безопасности жильцы здания были эвакуированы.

В Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД сообщили Report, в связи с инцидентом ограничено движение транспорта в направлении улицы Самеда Вургуна со стороны ул. ак. Гасана Алиева.

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