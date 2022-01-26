В Баку в клиниках совершены кражи из женских сумок.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
В 16-й отдел полиции Наримановского РУП поступила информация о том, что в двух бакинских клинках из сумок жительниц города украдены кошельки, общая сумма которых составила 970 манатов, драгоценности, банковские карты и документы.
В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий был задержан подозреваемый в совершении краж житель Товузского района, ранее судимый за воровство К.Гулиев.
Расследование продолжается.