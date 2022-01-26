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В Баку в клиниках совершены кражи из женских сумок

В Баку в клиниках совершены кражи из женских сумок В Баку в клиниках совершены кражи из женских сумок.
Происшествия
26 января 2022 г. 10:48
В Баку в клиниках совершены кражи из женских сумок

В Баку в клиниках совершены кражи из женских сумок.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В 16-й отдел полиции Наримановского РУП поступила информация о том, что в двух бакинских клинках из сумок жительниц города украдены кошельки, общая сумма которых составила 970 манатов, драгоценности, банковские карты и документы.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий был задержан подозреваемый в совершении краж житель Товузского района, ранее судимый за воровство К.Гулиев.

Расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda klinikalarda qadınların çantasından oğurluq edilib

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