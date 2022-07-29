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В Баку упавший с высоты работник компании скончался в больнице

В Баку упавший с высоты работник компании скончался в больнице Сотрудник компании Metak, занимающейся производством труб, скончался в результате падения с высоты.
Происшествия
29 июля 2022 г. 10:13
В Баку упавший с высоты работник компании скончался в больнице

Сотрудник компании Metak, занимающейся производством труб, скончался в результате падения с высоты.

Об этом Report сообщили в Наримановской районной прокуратуре.

В районную прокуратуру поступила информация, что Вугар Пашаев 1986 г.р., работавший сварщиком в ООО Metak на территории поселка Беюкшор, 18 июля около 22:00 получил тяжелые телесные повреждения, а 28 июля в больнице скончался от полученных травм.

В ходе расследования было установлено, что Вугар Пашаев упал с высоты при выполнении ремонтных работ на крыше цеха.

По факту в Наримановской районной прокуратуре заведено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью человека) УК АР.

Следствие продолжается.

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Версия на азербайджанском языке “Metak” şirkətinin əməkdaşı hündürlükdən yıxılması nəticəsində ölüb

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