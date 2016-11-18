В Баку ранили ножом парня, выдававшего себя за девушку

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Баку ранили ножом 25-летнего парня, выдававшего себя за девушку.

Как сообщает Report, преступление совершено в доме по улице Бахруза Нуриева в Низаминском районе.

Согласно информации, 25-летний Р.Г. выдавал себя за девушку и приглашал в гости незнакомых мужчин. Конфликт между очередным гостем возник именно по причине того, что он представился девушкой. В результате 30-летний мужчина ранил Р.Г. ножом в шею.

Раненый госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

По факту ведется расследование в 24-м отделении полиции Низаминского районного управления полиции, возбуждено уголовное дело.