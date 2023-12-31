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В Баку пассажирский поезд сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

В Баку пассажирский поезд сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте В Сабунчинском районе Баку пассажирский поезд сбил пешехода, который пытался перейти железнодорожное полотно в неположенном месте.
Происшествия
31 декабря 2023 г. 21:13
В Баку пассажирский поезд сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

В Сабунчинском районе Баку пассажирский поезд сбил пешехода, который пытался перейти железнодорожное полотно в неположенном месте.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Инцидент произошел около 20:05 на участке Бакиханов-Сабунчу.

"Хотя машинист применил экстренное торможение, столкновение было неизбежным, и человек получил серьезные травмы", - говорится в сообщении.

АЖД вновь призвало пешеходов переходить железнодорожные пути, которые считаются критически опасными зонами, используя только специально отведенные места и переходы.

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