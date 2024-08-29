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В Баку начинается суд над обвиняемым в публичных призывах к насильственному захвату власти

В Баку начинается суд над обвиняемым в публичных призывах к насильственному захвату власти Завершено расследование по делу Эльшана Махеддин оглу Керимова, обвиняемого в публичных призывах к насильственному захвату власти.
Происшествия
29 августа 2024 г. 20:20
В Баку начинается суд над обвиняемым в публичных призывах к насильственному захвату власти

Завершено расследование по делу Эльшана Махеддин оглу Керимова, обвиняемого в публичных призывах к насильственному захвату власти.

Как сообщает Report, материалы дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям в производство судьи Сабухи Гусейнова.

Эльшан Керимов был задержан 17 апреля 2024 года в селе Рустамли Евлахского района. В следственном управлении Генпрокуратуры в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 281.1 (публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя, либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания) УК АР.

19 апреля Бинагадинский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

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Версия на азербайджанском языке Hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə yönələn açıq çağırışlar etməkdə təqsirləndirilən şəxsin istintaqı tamamlanıb

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