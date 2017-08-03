Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Баку мужчину средних лет покалечила лошадь, протащив по земле.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сураханском районе.

В поселке Гарачухур на улице Мектебли Аббасов Ибрагим Мамед оглу 1960 г.р. получил травму от лошади при попытке завязать уздечку. И. Аббасов зацепился за железный столб, к которому хотел привязать узду, после чего лошадь протащила его по земле. И. Аббасов был госпитализирован с колото-резаными ранами.

Врачи оценивают его состояние как тяжелое.