В Баку экс-судью арестовали в зале суда

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего судьи Бакинского апелляционного суда и Сураханского районного суда Набиева Лятифа Адиль оглу, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего судьи Бакинского апелляционного суда и Сураханского районного суда Набиева Лятифа Адиль оглу, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Как передает Report, на суде под председательством судьи Ильхама Махмудова был зачитан приговор.

Ему предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество, причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса АР.

Так, Л.Набиев взял 247 500 долларов у своего родственника Азада Ибрагимова, обещав ему помочь с покупкой участка земли в Баку, на берегу моря и 59 700 долларов - у Рустама Абдуллаева под предлогом посредничества в бизнесе.

Л.Набиев приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет и арестован в зале суда.