О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку экс-судью арестовали в зале суда

В Баку экс-судью арестовали в зале суда В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего судьи Бакинского апелляционного суда и Сураханского районного суда Набиева Лятифа Адиль оглу, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.
Происшествия
20 октября 2021 г. 13:00
В Баку экс-судью арестовали в зале суда

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего судьи Бакинского апелляционного суда и Сураханского районного суда Набиева Лятифа Адиль оглу, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Как передает Report, на суде под председательством судьи Ильхама Махмудова был зачитан приговор.

Ему предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество, причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса АР.

Так, Л.Набиев взял 247 500 долларов у своего родственника Азада Ибрагимова, обещав ему помочь с покупкой участка земли в Баку, на берегу моря и 59 700 долларов - у Рустама Абдуллаева под предлогом посредничества в бизнесе.

Л.Набиев приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет и арестован в зале суда.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bakıda yarım milyon manatlıq dələduzluqda təqsirləndirilən hakim məhkəmə zalında həbs edilib

Другие новости из категории

В Генпрокуратуре начали расследование факта смерти детей от отравления грибами
В Генпрокуратуре начали расследование факта смерти детей от отравления грибами
20 октября 2021 г. 11:47
Полиция Ходжавенда обнаружила оставленные армянами при бегстве боеприпасы
Полиция Ходжавенда обнаружила оставленные армянами при бегстве боеприпасы
20 октября 2021 г. 11:31
В Зангилане обнаружены боеприпасы
ФотоВ Зангилане обнаружены боеприпасы
20 октября 2021 г. 11:07
Умер еще один ребенок, отравившийся грибами в Гахе
Умер еще один ребенок, отравившийся грибами в Гахе
20 октября 2021 г. 09:57
В Загатале автомобиль сбил 7-летнего ребенка
В Загатале автомобиль сбил 7-летнего ребенка
20 октября 2021 г. 08:14
В Абшероне молодой человек нанес себе ножевое ранение
В Абшероне молодой человек нанес себе ножевое ранение
20 октября 2021 г. 02:04
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил пешехода
В Баку автомобиль сбил и тяжело ранил пешехода
20 октября 2021 г. 00:42
Генпрокуратура: Ведется расследование в связи с попыткой самоубийства врача в больнице 
Генпрокуратура: Ведется расследование в связи с попыткой самоубийства врача в больнице 
19 октября 2021 г. 18:18
Директор кукольного театра возместил государству ущерб
Директор кукольного театра возместил государству ущерб
19 октября 2021 г. 17:43
На станции метро Короглу задержан больной коронавирусом
На станции метро "Короглу" задержан больной коронавирусом
19 октября 2021 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi