В Азербайджане водителей предупредили о тумане с дождем

В Главном управлении дорожной полиции призвали водителей учитывать перед поездкой дорожные и метеорологические условия на фоне ожидаемой непогоды.

В Главном управлении дорожной полиции призвали водителей учитывать перед поездкой дорожные и метеорологические условия на фоне ожидаемой непогоды.

Как сообщили Report в управлении, в связи с прогнозируемой на территории страны дождливой и туманной погодой ухудшится видимость на автомагистралях.

Дорожная полиция призвала водителей убедиться перед поездкой в технической исправности своего автомобиля, быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, что Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана прогнозирует сегодня резкое ухудшение погодных условий в стране.