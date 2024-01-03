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В Азербайджане водителей предупредили о тумане с дождем

В Азербайджане водителей предупредили о тумане с дождем В Главном управлении дорожной полиции призвали водителей учитывать перед поездкой дорожные и метеорологические условия на фоне ожидаемой непогоды.
Происшествия
3 января 2024 г. 16:14
В Азербайджане водителей предупредили о тумане с дождем

В Главном управлении дорожной полиции призвали водителей учитывать перед поездкой дорожные и метеорологические условия на фоне ожидаемой непогоды.

Как сообщили Report в управлении, в связи с прогнозируемой на территории страны дождливой и туманной погодой ухудшится видимость на автомагистралях.

Дорожная полиция призвала водителей убедиться перед поездкой в технической исправности своего автомобиля, быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, что Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана прогнозирует сегодня резкое ухудшение погодных условий в стране.

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Версия на азербайджанском языке DYP dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

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