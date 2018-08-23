В Агсу буйвол ударил гражданку России

Агсу. 23 августа. REPORT.AZ/ В Агсуинском районе буйвол ударил гражданку России.

Как сообщает местное бюро Report, Мехмандарова Самаррух Ариф гызы (1971) приехала из Дагестанской республики к родственникам в село Гейделлекли, где во дворе ее ударил буйвол, принадлежащий хозяевам дома.

Раненая была доставлена в Центральную больницу Агсуинского района. После оказания первой медицинской помощи для продолжения лечения она была отправлена в Центральную больницу Шемахинского района. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.