Уроженца Азербайджана задержали с килограммом героина в Красноярске

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ 50-летний уроженец Азербайджана задержан с поличным при попытке сбыть героин в крупном размере.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю.

Предварительно установлено, что мужчина приобрел наркотик в Новосибирской области, а затем намеревался сбыть его по месту своего жительства, в Красноярском крае. За смертоносный товар весом один килограмм наркодилер успел получить один миллион рублей ($17, 618), но намеченная сделка не состоялась.

Возбуждено уголовное дело - часть 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ за незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемый находится под арестом, ему грозит до 20 лет лишения свободы.