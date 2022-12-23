Тяжелое ДТП в Агстафе, погиб офицер дорожной полиции

В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Агстафинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает западное бюро Report, водитель легкового автомобиля марки Hyundai Агиль Магсад оглы Алыев, 1988 года рождения потерял управление над транспортным средством и врезался в дерево.

От полученных ранений А.Алыев скончался на месте происшествия.

Старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов сообщил Report, что ДТП произошло на 454 км дороги Баку-Газах-Грузия.

Отмечается, что погибший лейтенант А.Алыев был главным инспектором Управления государственной дорожной полиции Газахского РОП.

По факту в прокуратуре Агстафинского района начато расследование.