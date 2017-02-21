Суд оправдал женщину, обвиняемую в убийстве своего мужа в Баку

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился очередной процесс по уголовному делу жительницы Джалилабадского района Нуриды Керимовой (1989 г.р.), обвиняемой в убийстве своего супруга.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был вынесен оправдательный приговор.

Отметим, что 23 июля прошлого года в доме по адресу поселок Рамана Сабунчинского района нашли труп Вугара Керимова с признаками насилия (колото-резаные раны).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции № 12 Сабунчинского районного управления полиции, по подозрению в совершении убийства на почве семейно-бытового конфликта была задержана супруга покойного Н. Керимова.

Выяснилось, что В. Керимов работал донерчи в одном из кафе поселка Сабунчи.

27-летняя супруга сказала, что муж приходил по ночам домой выпившим и не заботился о своей семье. 23 июня он снова пришел домой пьяным и между супругами произошла драка. Увидев, что муж собирается убить ее ножом, она выхватила нож и нанесла ему удары.

Несмотря на то, что сразу после инцидента соседи, пришедшие в дом, вызвали скорую помощь, спасти жизнь В. Керимову не удалось. У пары осталась четырехлетняя девочка. Во время случая она находилась в доме дедушки.

Н. Керимова обвинялась по статье 120.1 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.