Стали известны личности жертвы и пострадавших в ДТП на юге Азербайджана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности погибшего и пострадавших в тяжёлом ДТП в Лянкяранском районе Азербайджана.

Как передаёт южное бюро Report, в результате аварии в селе Белетон водитель Агаев Алемдар Шахвели оглу (1957 г. рождения) скончался на месте происшествия. Также во время инцидента пострадали Юсубова Севда Ширали гызы (1981 г.), Юсубова Айджан Магеррам гызы (2006 г.), Ибрагимов Рагим Шаммед оглу (2008 г.), Ибрагимова Шола Филага гызы (1972 г.), Джафарли Милана Гылман гызы (1997 г.), Сейфуллаева Парвана Вахаб гызы (1977 г.), Заманова Шафаг Джасаил гызы (1990 г.), Гасымова Айтекин Исак гызы (1964 г.), Садыгова Раиса Джанали гызы (1957 г.), Мурадова Кифаят Хейрулла гызы (1983 г.), Мурадова Судаба Мухтар гызы (1972 г.), Агаева Марьям Мазахир гызы (1974 г.), Рагимова Адиля Мамедага гызы (1966 г.), Гулиев Миралам Балоглан оглу (1957 г.), Алиева Гёйчак Мехрали гызы (1984 г.), Новрузов Юсиф Замин оглу (2013 г.), Агаев Хафиз Аллахверди оглу (1982 г.), Гусейнова Сабина Ризван гызы (2001 г.), Агаева Рафига Мири гызы (1949 г.), Агаева Севиндж Валиага гызы (1978 г.), Агаева Севгийя Азим гызы (2001 г.), Агаева Ульвийя Азим гызы (2004 г.).

Пострадавшие были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу. Из них, 23 человека были помещены в отделение травматологии, одна женщина в тяжёлом состоянии - в реанимацию.

По факту ведётся расследование.

*** 21:35

В Лянкяранском районе Азербайджана произошла дорожная авария.

Как передаёт южное бюро Report, ДТП было зарегистрировано на территории села Белетон.

Согласно информации, пассажирский автобус съехал с дороги и упал в ущелье, в результате чего водитель скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, пострадали более 10 пассажиров. Они были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу.

Сообщается, что причиной аварии стала неисправность в тормозной системе автобуса.

По факту ведётся расследование.