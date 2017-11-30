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    Решение о конфискации имущества покончившего с собой полковника бывшего МНБ осталось в силе

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Решение о конфискации арестованного имущества заместителя начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), полковника Ильгара Алиева осталось в силе.

    Как сообщает Report, об этом было объявлено во время зачитывания приговора Бакинского военного суда начальнику антитеррористического центра МНБ, генерал-майору Эльчину Гулиеву и сотруднику центра, полковнику Азеру Мехтиеву.

    Отметим, что И. Алиев был заместителем начальника антитеррористического центра МНБ Э. Гулиева.

    Приговором суда Э. Гулиев приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы, А. Мехтиев - к 8 годам.

    Согласно вердикту, также было принято решение о направлении представления главе государства о лишении их воинского звания.

    И. Алиев был арестован в октябре 2015 года. Из-за совершенного И. Алиевым суицида в декабре того же года судебное преследование в его отношении было прекращено. 

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