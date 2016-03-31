Президиум коллегии адвокатов обсудит деятельность адвоката Бахруза Байрамова

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Президиум коллегии адвокатов обсудит деятельность известного адвоката Бахруза Байрамова.

Об этом Report сообщил сам адвокат.

Очередное заседание Президиума назначено на 1 апреля.

"На данном заседании обсудят и мою деятельность", - заявил Б.Байрамов.

Отметим, что Б.Байрамов в настоящее время защищает права бывшего следователя Зардабской районной прокуратуры, бывшего руководителя пресс-службы министерства обороны, сына экс-депутата Эльдара Сабироглу - Руфата Сафарова, племянника главного редактора газеты "Азадлыг" Ганимата Захида - Руфата Захидова и поэта Садая Шякярли.