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    Президиум коллегии адвокатов обсудит деятельность адвоката Бахруза Байрамова

    Очередное заседание Президиума назначено на 1 апреля

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Президиум коллегии адвокатов обсудит деятельность известного адвоката Бахруза Байрамова.

    Об этом Report сообщил сам адвокат.

    Очередное заседание Президиума назначено на 1 апреля.

    "На данном заседании обсудят и мою деятельность", - заявил Б.Байрамов.

    Отметим, что Б.Байрамов в настоящее время защищает права бывшего следователя Зардабской районной прокуратуры, бывшего руководителя пресс-службы министерства обороны, сына экс-депутата Эльдара Сабироглу - Руфата Сафарова, племянника главного редактора газеты "Азадлыг" Ганимата Захида - Руфата Захидова и поэта Садая Шякярли.

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