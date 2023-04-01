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Предотвращен контрабандный ввоз более 13 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращен контрабандный ввоз более 13 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан 1 апреля в 02:30 в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками погранотряда "Гёйтепе" Погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) и Ярдымлинского районного отдела полиции Министерства внутренних дел, близ села Аваш Ярдымлинского р
Происшествия
1 апреля 2023 г. 14:30
Предотвращен контрабандный ввоз более 13 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

1 апреля в 02:30 в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками погранотряда "Гёйтепе" Погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) и Ярдымлинского районного отдела полиции Министерства внутренних дел, близ села Аваш Ярдымлинского района предотвращен контрабандный ввоз 13 кг 525 г наркотических средств и 1 500 таблеток метадон М-40 из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили Report в ГПС, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых были задержаны три жителя села Аваш Ярдымлинского района.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycana 13 kq-dan çox narkotik gətirilməsinin qarşısı alınıb

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