Полиция Баку провела операцию, изъяты оружие и наркотики

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью провели успешную операцию в отношении лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и незаконно носящих при себе оружие.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате был задержан житель Ясамальского района города Баку Фируз Керимов.

При обыске управляемого им автомобиля "ВАЗ-2121" были обнаружены и изъяты автомат Калашникова, 1 обойма к этому автомату и 30 патронов. Он признался, что найденные оружие и боеприпасы принадлежат ему.

В результате очередной операции был задержан ранее судимый житель Баку Вугар Алиев. При обыске его дома были выявлены и изъяты 980 граммов героина и электронные весы. В ходе расследования было установлено, что он занимается наркоторговлей в Баку и Абшероне.

Также сотрудниками Главного управления был задержан житель Билясувара Гадир Гараев. В его автомобиле марки "ГАЗ-2411" было обнаружено и изъято свыше 1 кг героина.

По этим трем фактам возбуждены уголовные дела.