Отклонена апелляционная жалоба сына Галиба Арифа

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении сына руководителя пресс-службы Главного управления полиции города Баку Галиба Арифа (Рагимова) Арифа Рагимова 1998 г.р., обвиняемого в совершении в Баку ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова был зачитан приговор.

По решению, апелляционная жалоба А.Рагимова была отклонена, приговор суда первой инстанции остался в силе.

Отметим, что согласно распространенной министерством внутренних дел (МВД) Азербайджана официальной информации, 7 сентября прошлого года в 16:00 на территории Сабаильского района автомобиль марки Subaru, за рулем которого находился житель столицы Ариф Рагимов, столкнулся с припаркованным на обочине дороги автомобилем Toyota Prado жителя Баку Сеймура Мамедова и, потеряв управление, врезался в автомобиль марки Opel жителя Лерикского района Физули Мамиева.

Ф.Мамиев и его пассажир, земляк Кямал Мамедов погибли на месте ДТП, другие два его пассажира, а также А.Рагимов и его пассажир госпитализированы. После оказания А.Рагимову первой медицинской помощи, его выписали.

В отношении него было возбуждено уголовное дело и решением Сабаильского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Напомним, что А.Рагимов - сын руководителя пресс-службы Главного управления полиции города Баку Галиба Арифа (Рагимова). Авария произошла в момент возвращения А.Рагимова из расположенного на побережье центра отдыха. Г.Ариф признан по делу потерпевшим.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Ариф Рагимов был приговорен к 6 годам лишения свободы.